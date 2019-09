Lazio, l'Europa League è una tradizione: per Lotito l'ottava partecipazione

La Lazio e l'Europa League, ormai una vera e propria tradizione lunga anni. I biancocelesti sono l'italiana con più partecipazioni alla seconda competizione europea. Questa sarà addirittura l'ottava per Claudio Lotito, il cui esordio fu nel 2009/2010. Sono 70 le partite giocate dai capitolini in questo torneo. Il presidente della Lazio, contando quest'ultime, insieme alle 10 presenze in Champions, le 6 in Coppa Uefa e le 4 di Intertoto, tocca quota 90. Spera di arrivare a 100 già in questa stagione: basterebbe passare il girone e i sedicesimi di finale, raggiungendo gli ottavi. Un traguardo che tutti si augurano possa essere raggiunto e superato. L'Europa League assegna anche un posto in Champions, quella competizione tanto cercata dalla Lazio. L'obiettivo rimane sempre lo stesso.

