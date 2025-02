Lazio, l'ex Macheda: "Grande stagione! In Europa può far benissimo. E sul derby..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Tornato in Grecia quest'anno dopo una già buona esperienza al Panathinaikos, Federico Macheda è ripartito dall'Asteras Tripolis ma continua a guardare con grande attenzione anche il nostro campionato. Cresciuto a Roma sponda Lazio, prima di emigrare al Manchester United e iniziare un lungo girovagare per l'Europa, ha parlato anche della formazione di Baroni ai microfoni di TuttoMercatoWeb:

Da cuore biancoceleste starà seguendo con attenzione la squadra di Baroni

“Certo, la Lazio sta facendo una grandissima stagione, sia in Italia che in Europa. Ha un mix di giovani che stanno crescendo partita dopo partita ed è bella da vedere. Spero che continui così e in Europa può fare molto bene”.

Abbiamo "rischiato" di avere il derby di Roma agli ottavi di Europa League, ma così non sarà

“Sarebbe stato difficile per entrambe, il derby di Roma è sempre molto sentito e sinceramente sarebbe stato bello. Però penso che tutte e due non volessero giocare contro, se arrivassero in finale sarebbe ancora più bello. Là ci sarebbe da divertirsi, per gli ottavi è stato meglio non incontrarsi, per entrambe”.

E dove può arrivare questa Lazio?

“Continuare così e non porsi limiti, la squadra sta prendendo una buona forma e ha dimostrato anche nelle partite importanti di potersela giocare benissimo. Ma io la Lazio la vedo bene soprattutto in Europa, spero che prosegua così e arrivi in finale per portare un trofeo europeo nella piazza”.