Lazio, l'ultimo saluto dei compagni a Daniel Guerini: "Vola alto angelo" - FOTO

Giornata toccante quella di oggi per l'ultimo saluto a Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio scomparso il 24 marzo in un incidente stradale. Migliaia di persone si sono radunate questa mattina davanti la Chiesa di di San Giovanni Bosco, tutti, nessuno escluso, sono voluti essere presenti unendosi al dolore della famiglia. Al termine del funerale sono proprio i suoi compagni biancocelesti a voler dedicare ancora un ultimo pensiero sui social. "Vola alto angelo mio, mancherai a tutti noi" scrive il capitano Armini. "Sarai sempre dentro di me, sarai la mia forza. Mi mancherai da morire. RIP Cazzuto mio" è invece il post di Etienne Tare.

DIRETTA - Lazio, l’ultimo saluto a Daniel Guerini: piazza piena per il funerale - FOTO&VIDEO

Lazio, oggi gli esami per Luis Alberto: resta in dubbio per lo Spezia

TORNA ALLA HOME