Lazio, la carica di Andreas Pereira: "Champions League? Siamo pronti!" - FT

Ancora qualche ora e arriverà il fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Zenit San Pietroburgo. Gara di particolare importanza per la squadra di Simone Inzaghi, che sta vivendo l'ennesima vigilia turbolenta dopo quella di Bruges. Andreas Pereira, tra i calciatori a disposizione del tecnico per la trasferta in terra russa, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio eloquente, "taggando" l'account ufficiale della Champions League: "Siamo pronti!".

