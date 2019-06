Lazio, la chiave del tuo gioco è davanti alla difesa: il dato sui passaggi

Calciatori diversi, per intensità e caratteristiche, ma ugualmente centrali nel sistema di gioco della Lazio. Non c'è modulo fantasia che tenga, la maggior parte delle azioni dei biancocelesti passano dai piedi del mediano davanti alla difesa. Quindi, dai piedi di Milan Badelj e Lucas Leiva. Nella statistica riportata da CalcioDatato, in realtà, la differenza di interpretazione del ruolo tra i due si vede eccome: per media % di passaggi eseguiti nei 90 minuti, rispetto al totale della squadra, Badelj è sesto in Serie A. Il croato ha portato a termine in media circa 62.16 passaggi sui 474.1 che mediamente la Lazio ha effettuato a partita, per un totale di incidenza sul gioco dei biancocelesti del 13.11%. Più staccato invece Leiva, che con 56.82 passaggi a partita ha inciso "solo" sull'11.98% della circolazione di palla della squadra di Inzaghi, dimostrando come rispetto al suo “collega” ex Fiorentina il brasiliano sia più efficace in fase di interdizione che di possesso. Chiude il podio Luis Alberto (52.91 passaggi per l'11.16%), mentre in top 5 si trovano due sorprese: al quarto posto c'è Patric con 51.43 passaggi ogni 90 minuti, il 10.85% del totale, e al quinto Wallace (48.74 passaggi per il 10.28% di incidenza). In realtà questa statistica può risultare inaspettata solo a un primo sguardo, perché il terzo centrale di destra di Inzaghi – soprattutto quando ad adattarsi nel ruolo è stato Patric – si pone spesso come un'alternativa in più in fase di possesso, non rinunciando a partire palla al piede o ad impostare la manovra al posto del mediano. Di seguito, ecco i dati completi per la Lazio e per la Serie A.

