Lazio, la differenza reti ti sorride: è la migliore della Serie A

La Lazio vince ancora e si piazza terza alla pari con il Cagliari. Tre punti importanti, che danno continuità al percorso convincente intrapreso in campionato. I biancocelesti si confermano squadra prettamente offensiva, ma anche la difesa ha trovato un maggior equilibrio in questa stagione. I numeri dicono questo: la differenza reti sale a +15. Come riporta Lazio Page, la migliore della Serie A e la seconda della storia del club dopo 12 giornate. Solamente nel 2017/18 la Lazio riuscì a fare meglio, con un bel +22.

LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC

LAZIO, LE PAROLE DI STRAKOSHA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE