Lazio, la 'fatal Verona': anche l'ultimo ritiro scattò dopo il Bentegodi

La Lazio evapora a Verona come a Bologna e la società decide per il ritiro a Formello. La squadra avrà modo di confrontarsi con lo staff tecnico nei prossimi giorni prima del duplice appuntamento contro Fiorentina (all'Olimpico) e Atalanta (a Bergamo). L'ultima volta che durante la stagione la Lazio andò in ritiro fu il 3 dicembre 2018, più precisamente il giorno dopo il pareggio 1-1 in casa del Chievo. Anche in quel caso fu al Bentegodi la partita che spinse la società a prendere tale decisione.

