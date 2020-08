Lazio, la Juve mette di nuovo gli occhi su Inzaghi se salta Sarri

Il campionato è finito e quindi il tormentone estivo riguardante la panchina della Juventus può ricominciare. Il destino di Sarri dipenderà molto da cosa accadrà in Champions ma il futuro è incerto e quindi la società bianconera è tornata a mettere gli occhi su mister Inzaghi. Già nella passata stagione c’era stato più di un sondaggio ma poi le strade si sono divise e soprattutto il tecnico piacentino ha scelto di rinnovare con la Lazio. Come riporta La Repubblica però Inzaghi sarebbe ancora l’opzione più valida per i bianconeri anche se il mister a giorni incontrerà il patron Lotito per discutere del rinnovo.

