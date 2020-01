Lazio, la marcia trionfale di Inzaghi: vittorie, punti e riprese da record

La Lazio non potrebbe festeggiare in modo migliore i suoi 120 anni. La squadra di Inzaghi, a qualche giorno dal suo compleanno, ha centrato un nuovo record: 39 punti in 17 partite. Non era mai stato scritto, neanche nelle stagioni dello Scudetto: le squadre di Maestrelli ed Eriksson, in questo stesso periodo della stagione, avevano collezionato rispettivamente 36 e 35 punti. A quota 36 s’era fermata anche la Lazio di Jozsef Viola nel 1936/37, quella guidata da Piola. Mai così tanti punti. Neanche Inzaghi, nei precedenti campionati, era riuscito in una simile impresa. Le vittorie, ad oggi, sono 12 di cui 9 di fila. Una in più rispetto alla compagine che vinse lo Scudetto nel 1973/74, a due lunghezze di distanza da quella del titolo del maggio del 2000.

MARCIA TRIONFALE - Questa Lazio è il vero vanto dei tifosi, che sognano proiettando medie-gol, vittorie e punti a fine campionato. Verrebbero fuori cose dell’altro mondo. Quello di Brescia, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è il quinto successo esterno in campionato, non c’è altra squadra europea ad essersi resa protagonista di un filetto del genere. Le nove vittorie consecutive si sono sviluppate in poco più di due mesi, ma hanno portato nel bottino biancoceleste ben 27 punti, arrivati dopo aver siglato ben 24 gol.

SECONDI TEMPO DA RECORD - Impressionanti, poi, i numeri registrati nei secondi tempi. Considerando solamente i secondi 45’ di gioco, la Lazio sarebbe l’indiscussa prima della classe. Otto, infine, i punti conquistati nei soli minuti di recupero, a partire dal 3-3 di Lazio-Atalanta, fino ad arrivare all’1-2 dell’ultimo match in ordine di tempo contro il Brescia. Un momento d’oro quello che la compagine capitolina sta vivendo, risultati che non si ottenevano da tempo e si rischiava di non poter collezionare più. A qualche giorno dai suoi 120 anni, la Lazio (finalmente) brilla di luce propria.

