Lazio, la Panini celebra la vittoria biancoceleste in Coppa Italia

Altro riconoscimento per la Lazio, e questa volta arriva dalla Panini. L’8 giugno sarà possibile acquistare in edicola gli ultimi 5 tasselli per completare la raccolta “Calciatori 2018/19”. Questi pezzi mancanti andranno a costituire la sezione ‘Film del Campionato’, dedicata a ripercorrere i momenti salienti della stagione. Una delle figurine in questione sarà colorata di biancoceleste: vi è raffigurata, infatti, la vittoria della Lazio in Coppa Italia. Insomma, ancora un momento per ricordare il trionfo del club capitolino nella Tim Cup: un altro trofeo in bacheca. Un vero e proprio momento da figurina.

