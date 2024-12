Lazio, la rabbia di Baroni a Dazn: "Non commento gli episodi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma ferma la Lazio, interrompendo la striscia positiva di risutati ottenuti dai biancocelesti in campionato. Ai microfoni di Dazn, nel post gara, Marco Baroni ha commentato così quanto successo al Tardini: "Non commento gli episodi. L’unica cosa è che mai come oggi sono orgoglioso della squadra per il calcio espresso, per la voglia e la partecipazione. Si vedeva che la squadra non la voleva perdere, purtroppo non siamo stati lucidi in alcuni episodi ma non fa niente. Credo che non sempre ci saranno questi episodi negativi”.

