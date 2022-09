Lazio, la Serie A celebra due bomber: “Un abbraccio da 368 gol” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sta per tornare il campionato, momentaneamente messo da parte per lasciare spazio alle Nazionali, e con lui lo spettacolo dei gol. In tal senso, sono diversi gli attaccanti che si sono resi protagonisti con le proprie reti sorprendendo e facendo gioire tifosi e amanti del calcio, ma nessuno può competere con loro due: Fabio Quagliarella e Ciro Immobile. I numeri parlano per loro, soprattutto quelli del biancoceleste che proprio nell’ultima stagione si è conquistato il titolo di capocannoniere scrivendo così un’altra pagina importante per la sua carriera e per il club. La Serie A ha voluto celebrarli con un post condiviso sui canali social ufficiali, uno scatto mentre i due si abbracciano accompagnato dal messaggio: “Un abbraccio da 368 gol in Serie A”, rispettivamente 187 per il bomber della Lazio e 181 per quello della Sampdoria.

