Lazio, la Serie A scatena i tifosi: "Qual è la magia più bella di Luis Alberto?"

Un'alta partenza di campionato in cui non sono mancate le sue magie. I gol contro Inter e Verona, le giocate di qualità in mezzo al campo e i palloni serviti al bacio ai compagni lo hanno messo in evidenza anche in queste prime partite della stagione. Luis Alberto anche quest'anno vuole far brillare gli occhi di tutti gli appassionati e dei tifosi biancocelesti che, in anche in passato, hanno potuto esultare e stupirsi ogni qual volta che il Mago ha messo in mostra la sua classe. Proprio a loro è indirizzato il sondaggio che in questi minuti la Serie A ha lanciato sui propri social, chiedendo sopra una foto di un Luis Alberto esultante: "La magia più bella di Luis Alberto con la maglia della Lazio?". Tanti i commenti ricevuti: alcuni ricordano il gol alla Spal, altri quello sopracitato contro l'Inter, menttre qualcuno scrive: "La deve ancora dipingere...".