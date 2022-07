Lazio, la società accoglie Casale e Antonio: “Benvenuti ad Auronzo”

Sono arrivati ad Auronzo ii nuovi rinforzi di Maurizio Sarri. Oltre ai volti noti dei Nazionali, la Lazio ha dato il benvenuto ai nuovi acquisti…

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo la sessione mattutina di allenamento, verso le 13.00, sono giunti a Formello i nuovi rinforzi per mister Sarri. Come documentato dalla nostra redazione, oltre all’arrivo dei volti noti di Elseid Hysaj, Adam Marusic e Francesco Acerbi, reduci dalle esperienze in Nazionale, sono arrivati anche i nuovi acquisti Nicolò Casale e Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano, in particolar modo, ha risolto i problemi con il visto ed è riuscito a ottenere l’ok per giungere in Italia. A dare il benvenuto ai nuovi arrivati, che oggi pomeriggio scenderanno in campo con la squadra, è stata la stessa Lazio tramite i propri canali social, pubblicando il video del loro arrivo nel ritiro di Auronzo. Da sottolineare una grande accoglienza nei confronti di Casale, acclamato dai piccoli tifosi presenti.