Lazio, la società stuzzica la fantasia dei tifosi con un sondaggio su Provedel

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un esordio a sorpresa per lui, inaspettato visto il ruolo che ricopre, ma la partita contro il Bologna è stata sicuramente speciale per Ivan Provedel. Il classe 1994, inizialmente mandato in panchina da Sarri per i pochi allenamenti svolti con a squadra, subentra al 6' per l'espulsione di Maximiano e si rivela decisivo fin da subito. Tra parate fondamentali, come quelle su De Silvestri e Arnautovic, e giocate con i piedi, Provedel si rende protagonista di un esordio che ha strappato molti applausi dal pubblico biancoceleste. Proprio per questo la società ha voluto stuzzicare la soddisfazione dei tifosi biancocelesti per il nuovo arrivato, andando a postare un tweet in cui, oltre la foto di Provedel, ha il ruolo principale la didascalia che chiede: "Una parola per descrivere la prestazione di Ivan?". Molti i commenti di risposta dei tifosi biancocelesti tra chi lo definisce "gatto" o chi lo reputa un esordio di "carattere". Non mancano paragoni con portiere del passato, come chi definisce la sua una prestazione "peruzziana". Insomma si può dire con certezza che Provedel ha avuto l'esordio che sognava, un incentivo in più per fare bene anche nelle prossime sfide.