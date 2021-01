Lazio, lady Hoedt: "Se mi trasferirò a Roma? Solo se Wesley rimarrà qui per anni" - FOTO

Emma Heesters, fidanzata di Wesley Hoedt, ha risposto alle domande di alcuni utenti Instagram, chiarendo anche il suo eventuale trasferimento nella Capitale. La cantante olandese ha spiegato: "Se mi trasferirò a Roma? Sì, ma solo se Wesley rimarrà alla Lazio per anni. E anche in quel caso, avrei comunque bisogno di viaggiare spesso in Olanda per il mio lavoro".

