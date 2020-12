Lazio, le rivali della Champions: lo Zenit ne fa cinque all'Ural

Vince, anzi stravince lo Zenit in campionato e conquista nuovamente la testa della classifica. La squadra allenata da Semak ne fa cinque all'Ural in un match in cui in campo si sono visti solo i padroni di casa. A aprire le marcature ci pensa Azmoun che poi firma la sua personale tripletta signando anche su calcio di rigore. A segno anche Dzjuba e Douglas Santos. Nel finale arriva anche il gol della bandiera di Sabolin per gli ospiti a fissare il punteggio sul 5-1. I russi saranno i prossima avversari del Borussia Dortmund in Champions League anche se ormai la squadra russa non ha più nulla da chiedere alla competizione con solo un punto conquistato, contro la Lazio, in cinque gare.

