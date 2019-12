Lazio, Ledesma: "Prima la Champions, poi si vedrà. Prenderei un centrale"

C'è odore di Medio Oriente nell'aria. Di partita delle grandi occasioni: "Fare un pronostico per un match del genere non è mai facile" - ha detto Ledesma a CalcioToday - "Se la Lazio dovesse giocare come in campionato allora potrebbe vincere anche la Supercoppa. È una gara secca, nella prima fase ci sarà una fase di studio". Aria di Arabia Saudita, ma non solo. Una volta archiviata - e alzata, ci si auspica - la Supercoppa, i biancocelesti dovranno tornare a pensare al vero obiettivo della stagione: "La Lazio intanto sta dove merita, perché gioca bene. L’obiettivo sicuramente è raggiungere il posto in Champions e bisogna essere concentrati su questo. I biancocelesti stanno volando, una volta incassata la qualificazione allora si può provare a puntare ancora più in alto”. Ledesma ha poi indicato chi è il vero fautore di questo momento della Lazio, oltre a dare un consiglio di mercato: “L'uomo simbolo? Inzaghi. Sono ormai quattro anni che Simone allena questi ragazzi. Ha sempre lavorato in sintonia con la piazza, con il presidente e con il ds: questo è un grande vantaggio, pochi lo dicono. Comunque credo che a questa rosa serva qualche rinforzo, anche per aumentare la concorrenza sana tra i giocatori, come avviene per esempio nella Juventus. Io prenderei un difensore centrale”. Infine un appello a Lotito: “Al Presidente dico di continuare a far crescere la Lazio sempre di più”.

