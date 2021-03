Lazio, Leiva e Correa esaltano Marusic: "Adamessi" - FOTO

Un gol bellissimo e soprattutto decisivo quello segnato nel pomeriggio da Adam Marusic che ha regalato tre punti d'oro alla squadra di mister Inzaghi contro l'Udinese. Al termine del match il biancoceleste ha espresso tutta la sua gioia in un post social: "Sono molto contento per la prestazione della squadra e per il gol! Una bella risposta di tutta la squadra ! +3". Immediati i commenti dei compagni e tra tutti quelli di Correa e Leiva che lo hanno definito "Adamessi".

