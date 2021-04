Lazio, Leiva fa chiarezza sul futuro: "Non sto trattando con nessuna squadra"

Lucas Leiva ha fatto chiarezza sul futuro in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram a poche ore di distanza dalla vittoria della Lazio sul Benevento. Il brasiliano era finito al centro di alcune voci di mercato che non escludevano un suo ritorno in patria, tra le fila del Gremio. L'ex Liverpool "per rispetto dei tifosi di Lazio e, appunto, Gremio", ha voluto spiegare la situazione: "Vorrei informarvi che la notizia che è uscita in questi giorni è falsa. Non sto trattando con nessuna squadra.Dopo 4 anni che sono qui, con tante vittorie insieme, nessuno potrà disturbare o danneggiare questo rispettoso rapporto che abbiamo costruito insieme in tutti questi anni. Grazie, Lucas Leiva".

