Lazio - Lokomotiv Mosca: prima da titolare per Basic

Poco meno di venti minuti e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per la seconda gara valida per l'Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Dopo il ko all'esordio contro il Galatasaray Maurizio Sarri vuole tre punti per rimettere sui giusti binari il girone e ha scelto di mandare in campo dal 1 minuto anche Toma Basic. Il croato, arrivato in estate, esordirà da titolare per la prima volta in questa stagione.