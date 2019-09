Lazio, Lopez: "Vittoria con il Parma fondamentale, ora serve continuità"

Concentrazione e determinazione: questo servirà alla Lazio per convincere contro l'Inter domani sera. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto l'ex biancoceleste Lopez: "La vittoria contro il Parma serviva, era fondamentale doopo i ko di Ferrara e Cluj. Si sarebbe creata una situazione non bella. Spero che ora i biancocelesti diano continuità, soprattutto in fase difensiva quando non si riesce a chiudere la partita. Domenica la squadra di Inzaghi è stata brava anche a gestire la partita, dosando le energie. Le partite sono ravvicinate, è impossibile andare sempre al massimo. Va quindi letta in questo modo la sostituzione di Immobile".

