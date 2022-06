Lazio, Lopez: "Zaccagni ha fatto molto bene, era la sua prima stagione"

Fonte: Lazio Style Channel

"La concorrenza nel calcio fa bene. La Capitale è una città appetita da tutti i calciatori". Questo è il pensiero di Totò Lopez ai microfoni di Lazio Style Channel. In pieno periodo di calciomercato, l'ex biancoceleste pensa che la cornice romana possa attirare tanti giocatori. Poi, parlando della stagione appena passata, sulla squadra allenata da Sarri ha detto: "Zaccagni ha fatto molto bene nella sua prima stagione in biancoceleste. Quando hai i riflettori addosso, tendi a tirare fuori qualcosa in più. La Lazio negli ultimi tempi si sta stabilizzando nelle parti nobili della classifica, questo porta tutti i giocatori a tirare fuori qualcosa in più”.