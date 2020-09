Lazio, Luca come papà Reina: nuova stagione in maglia biancoceleste - FT

Manca sempre meno all'inizio della prossima stagione che partirà ufficialmente domani, per tutti o quasi. La Lazio dovrà infatti attendere ancora una settimana per scendere in campo anche se giocherà all'Olimpico un amichevole con il Benevento. Tra i volti nuovi di questa sessione di calciomercato c'è Pepe Reina prontissimo per questa nuova avventura. In questo mese o poco più l'ex portiere di Napoli e Milan si sta adattando alla città di Roma e sembra che anche la sua famiglia lo stia facendo al meglio. La moglie Yolanda e i cinque figli stanno iniziando la loro nuova vita e non può di certo mancare il calcio. Il figlio Luca infatti è pronto ad iniziare anche la sua stagione, rigorosamente in completino biancoceleste.

