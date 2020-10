Lazio, Luis Alberto sempre più faro del gioco: i dati sui passaggi chiave

La mole di gioco della Lazio passa tutta dai piedi di Luis Alberto. Il numero 10 è il vero faro del gioco di Inzaghi, un regista offensivo in grado di mandare in porta i propri compagni con estrema facilità. Non a caso lo scorso anno ha vinto la classifica degli assist man della Serie A e quest'anno, seppur ancora a secco da questo punto di vista, è uno dei migliori per passaggi chiave effettuati. Secondo i dati di Lazio Page lo spagnolo ne ha realizzati 4 ieri contro l'Inter, salendo a quota 10 dall'inizio del campionato. Meglio di lui dopo queste prime tre giornate solo Djuricic del Sassuolo che ne ha totalizzati 11.

