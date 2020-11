Lazio, Luiz Felipe e Fares rinunciano alla Nazionale: Inzaghi sorride

Benedetta sosta, stavolta viene proprio da dirlo. La Lazio di Simone Inzaghi approfitta dei giorni di stop del campionato per ricaricare le pile, mettere benzina nelle gambe e soprattutto per recuperare i giocatori non al meglio. Saranno due settimane importanti, ne necessita la squadra, non solo a livello fisico, ma anche per scrollarsi di dosso le tensioni dovute alla questione tamponi. Almeno per questa settimana in gruppo non ci saranno Correa, Muriqi, Akpa Akpro, Milinkovic e Marusic, partiti per gli impegni con le rispettive nazionali. Chi rimarrà a Roma invece saranno Luiz Felipe e Fares, i quali entrambi hanno rinunciato alla convocazione. Il primo ha detto "no" al Brasile Olimpico, il quale non ha amichevoli in programma, ma che si riunirà in ogni caso. Rientrato da poco da un infortunio alla caviglia, il brasiliano avrà tutto il tempo di recuperare e ritrovare la forma migliore. Lunedì ha svolto degli accertamenti in Paideia che non hanno evidenziato problemi. Lo stesso farà anche Fares, che, stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha rinunciato al doppio impegno dell'Algeria con lo Zimbabwe per continuare il suo processo di ambientamento nella Capitale.

Roma, un altro giocatore positivo al Covid-19: si tratta di Kumbulla

Corte d'appello Figc, respinto ricorso Napoli: rimane il 3-0 alla Juve e il punto di penalizzazione

TORNA ALLA HOMEPAGE