Lazio, Luiz Felipe e Leiva scaldano i motori in vista della ripresa - FOTO

Manca poco e finalmente la Lazio dopo questo breve periodo di stop tornerà ad allenarsi in vista della stagione 2020/2021 che prenderà il via il 19 settembre. Nonostante le vacanze però i biancocelesti non rinunciano agli allenamenti per mantenersi in forma, come Luiz Felipe, oppure per tornare al 100% come per Lucas Leiva. I due brasiliani hanno postato sui loro profili social le sedute a cui si sono sottoposti nella giornata di oggi.

