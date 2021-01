Lazio, Lukaku: "Sempre un bel rapporto con Inzaghi, ma in estate qualcosa è cambiato"

Non sta proseguendo nel migliore dei modi la stagione in prestito all'Anversa di Jordan Lukaku. Tra gli infortuni e qualche problema con il tecnico Ivan Leko, il calciatore di proprietà della Lazio non sta trovando spazio con continuità. E il suo futuro è a oggi tutt'altro che definito. In un'intervista a La Capitale, l'esterno ha espresso qualche nota di rammarico in merito alla mancata permanenza nella Capitale: "Se fossi stato in forma, al 100% della condizione, sarei ancora alla Lazio". Al momento è praticamente esclusa, secondo i media belgi, la possibilità che il più piccolo dei fratelli Lukaku rimanga all'Anversa: l'opzione di acquisto ammonta a 3 milioni di euro e il club non sarebbe disposta a pagarla. La domanda principale, dunque, riguarda la "reazione" della Lazio al ritorno di Jordan: "Ho ancora un anno di contratto, non so cosa succederà. Ho sempre avuto un buon rapporto con Simone Inzaghi. L'estate scorsa ho sentito ci fosse improvvisamente un atteggiamento diverso nei miei confronti. Il consiglio era trasferirmi al Watford, ma io non volevo".

