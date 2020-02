Lazio, maledetti pali: solo il Napoli ne ha colpiti di più in Serie A

Operazione sorpasso rinviata. La Lazio di Simone Inzaghi viene fermata sullo 0-0 al Verona all'Olimpico. Oltre alle grande parate di Silvestri, grandi protagonisti sono stati anche i legni della porta veneta. Per due volte, infatti, le conclusione dal limite di Luis Alberto hanno sbattuto sul palo alla destra dell'estremo difensore gialloblù. Una costante della stagione biancoceleste che ne ha collezionati parecchi, concentrati in partite in cui non è purtroppo arrivata la vittoria. Come sottolinea Lazio Page, in totale sono 11 i pali colpiti in stagione dalle aquile. Solo il Napoli con 15 è stato più sfortunato. Alle spalle dei capitolini c'è l'Atalanta a quota 10. A nove ci sono Bologna e Verona, a 7 il Milan, mentre a 6 chiudono Juventus, Inter e Roma tra le big.

LUIS ALBERTO IL PIù SFORTUNATO - Lo spagnolo è il calciatore della Lazio che ne ha colpiti di più (ai due di ieri si aggiunge quello con il Parma da corner). A due ci sono Immobile (contro Roma e Torino) e Correa (contro Roma e Bologna), mentre a uno Lazzari (Spal al ritorno), Caicedo (Spal all'andata), Lucas Leiva e Parolo (entrambi contro la Roma all'andata).

