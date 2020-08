Lazio, Mandelli: "James Rodriguez sarebbe l'ideale per i biancocelesti"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Paolo Mandelli, ex attaccante biancoceleste, ha così parlato delle mosse di mercato della società: “L'arrivo di un attaccante di peso e d'area come Muriqi darebbe un'alternativa in più a Inzaghi in fase offensiva. Oltre a Milinkovic, i biancocelesti disporrebbero di un giocatore alternativo che possa fare da sponda e far salire la squadra. Silva? È un peccato che non sia arrivato viste le sue caratteristiche tecniche che si sarebbero sposate con il sistema di gioco dei biancocelesti. Tuttavia, la scelta del giocatore di tornare in Spagna e non giocare ad altissimi livelli va comunque rispettata. La lazio ha comunque bisogno di questi giocatori, e uno come James Rodriguez sarebbe l'ideale. I biancocelesti devono puntare su giocatori di livello che devono rimettersi in gioco, e il colombiano sarebbe perfetto. Negli anni la società capitolina ha dimostrato più volte di saper fare operazioni del genere e di rilanciare giocatori".

