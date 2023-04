Lazio, Marelli scatena l'ira dei tifosi: "E dei due rossi non parli?"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una partita non semplice quella di ieri per Di Bello che, dal canto suo, non ha fatto nulla per renderla più semplice da gestire. Molte sono, infatti, le scelte del direttore di gara discusse da tifosi e addetti ai lavori: tra il presunto fallo di Milinkovic e le espulsioni mancate di Locatelli e Cuadrado. Intervenuto dagli studi di Dazn, ha provato a fare luce l'ex arbitro Luca Marelli, andando però solo a peggiorare la situazione. Limitandosi a raccontare dei rossi non dati ai giocatori bianconeri, per quanto netti, e andando a concentrare la propria attenzione sull'episodio del gol di Milinkovic, in cui il centrocampista biancoceleste non fa altro che poggiare una mano sulla schiena di Alex Sandro. Questa narrazione dei fatti ha scatenato l'ira social dei tifosi biancocelesti contro Luca Marelli, accusato di non aver dato la stessa importanza a episodi che hanno penalizzato anche la squadra di Maurizio Sarri.