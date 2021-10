Lazio - Marsiglia, ecco chi sostituirà Bernabé per il volo di Olimpia

Juan Bernabé, falconiere della Lazio che si occupava dell'aquila Olimpia, è stato sospeso dalla società per i fatti che tutti conosciamo. Il club biancoceleste però non ha intenzione di rinunciare a quella che è diventata ormai una tradizione, ovvero il volo del rapace prima delle partite casalinghe. Questa sera all'Olimpico in occasione di Lazio - Marsiglia toccherà a José Maria Bernabé, fratello di Juan, far volare l'aquila. Non sarà la prima volta dato che faceva già parte dei falconieri che si prendono cura di Olimpia e inizialmente era proprio lui ad occuparsi del suo volo prima delle partite.

