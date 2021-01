Lazio, Marusic: "Dobbiamo continuare così. Sull'abbraccio con Lulic..."

Ai microfoni di DAZN, a fine primo tempo di Atalanta - Lazio, Adam Marusic ha parlato così: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dobbiamo continuare così. Sappiamo che sarà durà, ma oggi i tre punti contano tanto per noi. Abbraccio con Lulic? Mi aiuta sempre e mi dice spesso di rientrare sul destro e tirare. Per me è molto importante il suo appoggio ".

