Lazio, Marusic non si perde la festa: ingresso "zoppicante" all'Olimpico - VIDEO

Sono passati solamente pochi giorni da quando ha subito l'intervento chirurgico, ma Adam Marusic non si sarebbe perso per nulla al mondo la festa dell'Olimpico in occasione di Lazio - Cremonese, ultima gara casalinga della stagione. E allora ecco il montenegrino entrare all'Olimpico zoppicando vistosamente ma col sorriso sul viso, consapevole di esser stato protagonista di una stagione d'altissimo livello, al termine della quale Sarri e i suoi giocatori possono festeggiare il tanto desiderato ritorno in Champions.

