Lazio - Midtjylland, il club risponde per le rime ai danesi - FOTO

Atmosfera molto calda quella che si respirava oggi all’Olimpico durante il match tra Lazio e Midtjylland. I biancocelesti hanno conquistato i tre punti, riscattando la gara d’andata e guadagnandosi momentaneamente la vetta del girone F. L’entusiasmo è alle stelle in casa delle aquile e non è tardata ad arrivare la risposta al club danese che prima della sfida aveva ironizzato sul risultato. Il club capitolino ha replicato con l’immagine di una scatola dei Lego in cui si legge “Made in Italy. Lazio - Midtjylland 2 a 1”.