Lazio - Milan, come in un videogioco: l'azione che porta al gol di Immobile sembra telecomandata - VIDEO

Il gol di Ciro Immobile nella gara di ieri contro il Milan è stata solo la ciliegina sulla torta di una gara perfetta. Prima la doppietta del Tucu Correa e poi la perla finale del bomber biancoceleste. Un gol che nasce da un'azione manovrata dalla Lazio, tanto perfetta da sembrare telecomandata come nei videogiochi. Ben 29 passaggi prima che il pallone arrivi a Immobile che al trentesimo tocco mette direttamente in rete. "Pronti per una nuova sessione di gioco?", questa la frase della società che ha celebrato l'azione con un video.

QUI PER IL VIDEO

Corsa Champions, Vierchowod: “La Lazio deve lottare fino alla fine”

Boris Johnson nella bufera per una frase choc sui morti di Covid: la smentita

TORNA ALLA HOMEPAGE