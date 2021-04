Lazio, Milinkovic come Mihajlovic: ecco il record delle punizioni

NAPOLI-LAZIO, RECORD MILINKOVIC - Una punizione splendida, a giro sopra la barriera, che ha battuto in porta pallone e Meret, quasi impigliato nella rete nel tentativo - fallito - di smanacciare la parabola di Milinkovic. Sergej ancora una volta i gradi del sergente, peccato non siano serviti alla LAzio per vincere. Ma quella punizione, che ha regalato il 4-2 della speranza ai biancocelesti, è un gioiello da record: "Sergio" è il secondo giocatore serbo della storia della Serie A a segnare 4 gol su punizione diretta nello stesso campionato (Torino, Spezia Inter e Napoli). Prima di lui, ovviamente, ci era riuscito solo Sinisa Mihajlovic. Un record made in Lazio.

