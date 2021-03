Lazio, Milinkovic è convinto: "L'Aquila tornerà presto nei cieli d'Europa" - FOTO

La Lazio, reduce dalla sconfitta nel doppio confronto con il Bayern Monaco, è stata eliminata dalla Champions League. Oltre all'amarezza per non esser riusciti a strappare il pass per i quarti, dalle parti di Formello c'è la consapevolezza e il desiderio di tornare a giocare nell'Europa "dei grandi". Lo confermano le parole di Sergej Milinkovic, pubblicate su Instagram: "Di una sola cosa sono convinto: l'Aquila tornerà presto a volare in Europa".

