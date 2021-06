Lazio, Milinkovic eterno bambino: "Si diventa grandi ma..."

Meritato relax per i calciatori biancocelesti che non sono impegnati con le rispettive Nazionali. C'è chi si gode il mare e il sole in famiglia e con gli amici e chi come il Sergente Milinkovic si dedica a una delle passioni più grandi degli uomini: la PlayStation. Il serbo ha infatti postato una foto su Instagram mentre gioca una partita insieme al fratello Vanja: "Si diventa grandi.. ma partita alla Play col fratello rimane la più importante di tutto anno!!". Insomma, campioni si ma le vecchie abitudini sono sempre le migliori.

