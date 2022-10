Lazio, Milinkovic padrone del cielo: la statistica che premia il Sergente

Nessuno come Sergej Milinkovic-Savic nei duelli aerei. Il colpo di testa è un fondamentale che di certo non manca al centrocampista bisncoceleste. Spesso la Lazio si appoggia sulla fisicità e sui centimetri del 21 che in Serie A non ha rivali sotto questo punto di vista. Come riportato da Dazn, il Sergente è il calciatore del campionato italiano con più duelli aerei vinti, ben 17. Uno in più di Anguissa che tra l'altro ha disputato una gara in più con il Napoli. A completare la Top 3 c'è Sabiri della Sampdoria con 14.

TOP 3 DUELLI AEREI

Milinkovic 17

Anguissa 16

Sabiri 14