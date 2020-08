Lazio, Milinkovic si tiene in forma: allenamento anche alle Maldive - FT

Sergej Milinkovic si sta godendo le meritate vacanze dopo una grande stagione. Anche alle Maldive però il centrocampista della Lazio non perde di vista la forma fisica e si tiene in continuo allenamento. La compagna del Sergente Natalija Ilic ha pubblicato una storia con i due impegnati a fare dei piegamenti. Va bene il riposo, ma Milinkovic è un grande professionista anche in vacanza.

LAZIO, IL RINNOVO DI INZAGHI AD AURONZO

CALCIOMERCATO LAZIO, PUNTO SU MAYORAL

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 14-08 alle 17.31