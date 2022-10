Lazio, Milinkovic sorprende ancora: la reazione di un ex - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Grandissima Lazio quella che è scesa in campo oggi contro lo Spezia. I biancocelesti hanno dato dimostrazione di una grande prova di gruppo, senza far rimpiangere l’assenza in panchina di mister Sarri. Tutti sono stati protagonisti per aver raggiunto insieme, col lavoro di squadra, il risultato, ma c’è qualcuno che si è distinto e sicuramente è Sergej Milinkovic Savic. Il serbo ha realizzato la doppietta che ha di fatto chiuso la partita, raggiungendo anche 51 gol in Serie A e facendo così un grande passo nella storia del club. I complimenti per lui arrivano addirittura dal Portogallo, da parte di un ex. Si tratta di Luan David Capanni che attualmente veste la maglia dell’CF Estrela. L’attaccante ha ricondiviso il post del centrocampista tramite una Instagram story seguita dalla sua reazione: “Troppo forte”.

