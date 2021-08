Lazio, Mimun: "Con o senza Correa la squadra ha il suo perché"

Primi tre punti conquistati dalla Lazio in questa stagione. Nella serata di ieri la squadra di mister Sarri si è infatti imposta sull'Empoli per 3-1 grazie alle reti di Milinkovic, Lazzari e Immobile. A far parlare, oltre alla prestazione dei biancocelesti, è anche la situazione legata a Correa. L'argentino è in uscita e ieri è andato direttamente in tribuna. Una cessione quella del Tucu che secondo il direttore del Tg5 Clemente Mimun non inciderà sulla squadra: "Con o senza Correa mi pare che la Lazio abbia il suo perchè", queste le sue parole su Twitter.

