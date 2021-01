Lazio, Mirabelli su Musacchio: "Tare ha colto una grande occasione, sarà una sorpresa"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua in merito all'acquisto di Musacchio da parte della Lazio: "Era il capitano del Villareal quando l'ho preso al Milan, Mateo è un ragazzo splendido. Devo fare i complimenti a Tare perché ha saputo cogliere una grande occasione. Prendere questi giocatori che sono fuori dal radar non è cosa da tutti, vedrete farà molto bene e potrà essere per Inzaghi un'ottima soluzione. Quando si prende un giocatore e se ne decanta troppo l'acquisto i tifosi poi magari rimangono delusi, Musacchio per me sarà una grandissima sorpresa, è un uomo di spogliatoio ed è un grandissimo giocatore. Ci metto la faccia nel dirlo. Tare è uno dei migliori ds che ci sono in Europa e lo sta dimostrando anno dopo anno, preparato, ama questo lavoro. La Lazio è in buone mani".

PAIDEIA - Lazio, ecco Musacchio: arrivo in clinica per le visite di rito - FT&VD

PRIMAVERA - Lazio attesa dai sorteggi di Youth League: ecco come e quando si terranno

TORNA ALLA HOME