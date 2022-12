Lazio | Morata e le critiche nazionali: "Mi rivedo in Immobile. Ciro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alvaro Morata, nonostante i gol con la Spagna, non è uno degli attaccanti più in voga nel proprio paese. L'ex Juventus se ne rammarica, ma non ne fa un dramma. Morata, infatti, usa come metro di paragone Ciro Immobile, ai microfoni di Diario AS: "Parliamo di un meccanismo che conosco, ma quello che mi preoccupa è fare bene il mio lavoro. A me interessa solo essere apprezzato e rispettato in Nazionale e nell'Atletico Madrid, che è la mia squadra. Alla fine non posso controllare il resto. Ma questo non succede solo in Spagna. Ad esempio, in Italia succede con Ciro Immobile, che ha vinto la Scarpa d'Oro ed è il giocatore con più gol nella storia della Lazio... Quando ero in Italia mi vedevo riflesso in lui, perché quando è andato con la sua nazionale, forse per come gioca l'Italia, non ha segnato tanti gol e la gente lo giudicava solo per quello. La critica si può fare, però era esagerata. Alla fine, i giornalisti che guardano i giocatori da così tanto tempo, confrontano i campionati..., beh, dovrebbero avere un criterio rispettabile. Ma al giorno d'oggi chiunque può essere un critico da casa".