Lazio, Muriqi felice della sua nuova avventura: "Grazie a chi ha lavorato al mio trasferimento" - FT

Vedat Muriqi è diventato da poco un nuovo giocatore della Lazio e la sua soddisfazione per questo trasferimento è evidente. Non a caso il "Pirata" ha voluto ringraziare il suo entourage che ha fatto sì che la trattativa andasse in porto. "Ringrazio il mio caro avvocato Ercan Sevdimbaş e il mio manager Haluk Canatar che hanno lavorato giorno e notte al mio trasferimento." - ha scritto il giocatore sui suoi social - "Grazie a Shkumbin Qormemeti e Valerio Giuffrida per il loro impegno per la parte italiana del mio trasferimento."

