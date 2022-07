Lazio-NK Dekani: orario e dove vedere l’amichevole in tv

Fonte: Da Auronzo di Cadore - Francesco Bizzarri

Lazio pronta ad affrontare l’NK Dekani, squadra di seconda divisione slovena, sarà il test amichevole numero 2 di Auronzo. La sfida è in programma allo Stadio Zandegiacomo, con il fischio d'inizio previsto per le ore 18. Sarà visibile in tv sul canale ufficiale biancoceleste, Lazio Style Channel, numero 233 di Sky. Sul nostro sito sarà possibile seguirla live con la diretta azione per azione. (CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI).