Lazio, non c’è dubbio: questo è “Il miglior modo per ripartire” - FOTO

La Lazio può ritenersi soddisfatta dopo questo primo test, il ritiro in Turchia non poteva iniziare in modo migliore. Dopo una partita intensa e abbastanza tesa, che a tratti è sembrata più di un’amichevole, i biancocelesti sono riusciti a portare a casa la vittoria contro il Galatasaray grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto. Un successo che consentirà alle aquile di affrontare con maggiore fiducia ed entusiasmo il ritiro e i prossimi impegni che li accompagneranno verso la ripresa del campionato. La società, tramite i canali social ufficiali, ha voluto premiare quanto accaduto questa sera con un post. Questo il messaggio d’incoraggiamento che lo accompagna: “SUCCESSO IN RIMONTA! Il modo migliore per ripartire!"

