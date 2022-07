Lazio, non sei mai sola: a Grassau c'è anche il club di Monaco - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'arrivo della Lazio in Germania ha rappresentato per alcuni tifosi, residenti in terra tedesca, l'occasione di ammirare, godere e sostenere la squadra biancoceleste. Tra questi sostenitori ci sono anche quelli del Lazio Club Monaco che, in occasione dell'amichevole tra la squadra di Sarri e il Genoa, hanno deciso di raggiungere il centro sportivo di Grassau. A colorare l'ambiente di biancoceleste è la loro bandiera rappresentante la classica aquila dei meno nove, su sfondo bianco e celeste, che domina sopra la città di Monaco stilizzata, ma anche i tanti cori e gli incitamenti nei confronti dei beniamini. Una dimostrazione di affetto non indifferente, l'amore che va oltre la distanza e la passione che domina i cuori, La Lazio non è mai sola, neanche a 900 chilometri di distanza.