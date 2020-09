Lazio Nuoto, un tifoso americano organizza una raccolta fondi per l'iscrizione al campionato

Dopo 10 anni consecutivi, la Lazio Nuoto non parteciperà più al massimo campionato italiano di pallanuoto. Tutto è iniziato con lo sfratto da parte del Comune di Roma che ha allontanato la squadra capitolina dalla piscina in via Giustiniano Imperatore a Garbatella. L’impianto veniva gestito dalla Lazio dal lontano 1984. Nonostante la sentenza del Tar in favore dei biancocelesti, il Comune ha assegnato il bando per la concessione della struttura alla Maximo, un'altra società di pallanuoto. Ma si sa che la speranza è l’ultima a morire, soprattutto quella dei tifosi. Per questo, un supporter laziale di New York, deluso per ciò che è accaduto, ha organizzato una raccolta fondi per sostenere l’iscrizione della Lazio Nuoto al prossimo campionato di Serie A1. La società ha ringraziato calorosamente i tifosi perla bellissima iniziativa. Tutti si augurano che questa vicenda si concluda con un lieto fine.

